Geen vlag van Israël in top bij gemeentehuis Burgum

do 12 oktober 2023 09.24 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel heeft besloten om niet te vlaggen voor Israël. Raadslid Douwe Hooijenga (ChristenUnie) had hier om gevraagd.

Burgemeester Jeroen Gebben laat weten dat het college er dinsdag uitgebreid bij stil heeft gestaan maar tot de conclusie is gekomen om geen vlag te gaan hijsen.

Gebben schrijft in zijn antwoordbrief aan Hooijenga: "Wij zijn begaan met alle slachtoffers die gevallen zijn en spreken de hoop uit dat de weg van diplomatie leidt tot een vreedzame duurzame oplossing. Dit langdurige conflict en het daaraan gekoppelde zeer complex vraagstuk is een van geopolitiek

niveau. Daarbij dient naar beide zijden van het conflict en de daaraan verbonden handelingen

gekeken te worden."

Vanwege de complexiteit vindt de burgemeester het onverstandig om er op lokaal niveau een statement over af te geven. Toevalligerwijs werd er dinsdag wel een vlag gehesen maar dat had niets te maken met de terreur in Israël en de Gaza-strook. Het was dinsdag 'Coming out' dag. Daarom hing de regenboogvlag voor één dag in top.