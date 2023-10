Vanaf 2025 verbod op 'vieze' auto's in centrum Stockholm

do 12 oktober 2023 09.09 uur

LEEUWARDEN - De Zweedse stad Stockholm wil vanaf 2025 alleen nog maar elektrische voertuigen toelaten in het centrum van de stad. Er ligt een plan op tafel om enkel nog EV's toe te laten tot het stadscentrum. Auto's met een benzine- of dieselmotor zijn dan niet meer welkom.

In berichtgeving van Reuters zou Lars Stromgren, vice-burgemeester van Transport en Stedelijk Milieu het hebben aangekondigd. "Door de luchtkwaliteit in Stockholm worden er baby's geboren met longaandoeningen en sterven ouderen voortijdig. Dat is een totaal onacceptabele situatie", aldus Stomgren.

Het gaat overigens wel een uitzondering gelden voor bestelbussen. Als het hybride voertuigen zijn dan kunnen ze nog wel het centrum inrijden. Ook geldt er een uitzondering van hulpdiensten zoals de politie en ambulance en invalidenvervoer.

Het verbod is een ambitieus experiment. Als je zou moeten kiezen, waar zouden we dan in Friesland beginnen. Doe mee aan de poll.

Poll: Waar zouden we kunnen starten met een verbod in Friesland?