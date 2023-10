Tien aanhoudingen in groot ondermijningsonderzoek

wo 11 oktober 2023 16.41 uur

APPELSCHA - Meerdere onderzoeken naar ondermijnende criminaliteit hebben geleid tot de aanhouding van tien personen in Drenthe, Friesland en Groningen.

Op dinsdag 10 oktober zijn op verschillende locaties in Noord-Nederland invallen gedaan waarbij een werkend drugslab, zwaar professioneel vuurwerk en chemicaliën bestemd voor de productie van synthetische drugs zijn aangetroffen. Eén van de locaties waar een inval is gedaan, is gelegen in Bovensmilde.

De verschillende ondermijningsonderzoeken zijn gericht op georganiseerde criminaliteit in soft- en harddrugs, vuurwerkhandel en witwassen. Naar aanleiding van de onderzoeken zijn er verschillende doorzoekingen in onder meer bedrijfsloodsen en woningen geweest.

In de onderzoeken trof de politie diverse soorten drugs aan, waaronder cocaïne en hennep, ongeveer 2000 kilo vuurwerk en werd er beslag gelegd op voertuigen en goederen van waarde.

Tien aanhoudingen

De politie heeft tot op heden tien personen in meerdere plaatsen in Drenthe, Friesland en Groningen aangehouden. Het onderzoek loopt nog volop en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Vanwege het onderzoeksbelang kan de politie op dit moment niet verder ingaan op locaties of het onderzoek.