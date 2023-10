Begeleider slaat cliënt uit washok van zorgingstelling

wo 11 oktober 2023 16.35 uur

KOLLUM - Een 61-jarige begeleider moest woensdag voor de politierechter in Leeuwarden verschijnen. De man sloeg op 16 april van dit jaar een jongere uit het washok van een zorginstelling in het centrum van Kollum.

In het waskhoek hadden de twee mot gekregen nadat het slachtoffer zonder overleg iets in de wasmachine had gedaan. Op een zeker moment knapte er iets bij de 61-jarige Leeuwarder. Hij sloeg de man letterlijk met de vuist het washok uit.

Het slachtoffer had bij de politie verklaard dat hij meerdere vuistslagen in het gezicht had gekregen. Hij kreeg daarna trappen op zijn rug en schouders na toen hij gehurkt naar buiten probeerde te komen.

Geknapt

De verdachte vertelde de politierechter dat hij er die dag een flinke werkweek op had zitten. Er was iets geknapt in hem. "En het is wel een problematisch persoon. Het spijt me enorm, ik had het nooit moeten doen." De man werkte er al drie jaar en was daar professioneel aanwezig. "Hij woont niet in de instelling en hij denkt dat hij zich niet aan de regels hoeft te houden. Ik had eigenlijk in moeten geven..."

Geslagen

De verdachte gaf ook duidelijk aan dat hij hem alleen hardhandig de deur had uitgewerkt. "Het klopt dat ik hem heb geslagen maar niet van voren, juist aan de achterkant om hem eruit te werken." De officier van justitie dacht daar anders over, kijkende naar de foto's van het letsel. "Het is heel erg schrikken als juist je persoonlijk begeleider je mishandeld."

Graag geziene begeleider

Omdat de bewoners van het begeleid wonen de man graag zagen, ging een aangekondigd ontslag uiteindelijk niet door. Ook had de man een overeenkomst gesloten met het slachtoffer, hij heeft 2000 euro overgemaakt vanwege het opgedane letsel. De man bleef wel bij zijn standpunt dat hij hem alleen op het achterhoofd had geslagen.

Positieve opstelling

Voor zowel de officier van justitie als politierechter Post was het lastig om nog tot een strafmaatregel te komen. De man had als gevolg van de aangifte al een nacht in de cel gezeten. De verdachte had zich positief opgesteld, geen strafblad en zijn werkgever heeft alle vertrouwen in hem door hem weer aan te nemen.

De man werkt al bijna tien jaar in de zorg, juist omdat hij goed kan omgaan met agressieve cliënten. Eerder werkte hij als portier en ooit werd hij zelfs wereldkampioen gewichtheffen.

Rechter prijst verzoening

Alleen het slaan tegen het hoofd was voor rechter Post een bewezen feit. "Dit had u als professional nooit mogen overkomen en dat weet u ook." Hij vond het positief dat de twee weer met elkaar omgaan. "U heeft een hele behoorlijke schadevergoeding betaald en u heeft eigen initiatief genomen om het zelf recht te trekken en u heeft een nacht in de cel gezeten."

Voorwaardelijke straf

De rechter veroordeelde de 61-jarige man tot een voorwaardelijke geldboete van 750 euro met een proeftijd van 1 jaar. Op deze wijze hoopt hij dat hij niet al te veel last krijgt met het verkrijgen van een VOG. De officier van justitie had een geldboete met een proeftijd van 3 jaar geëist.