Bouw Kindcentrum De Pionier bereikt het hoogste punt

wo 11 oktober 2023 14.40 uur

DOKKUM - Na maanden van hard werken is het hoogste punt van de nieuwbouw van Kindcentrum De Pionier in Dokkum bereikt.

Dit moment werd woensdag gevierd met alle hardwerkende medewerkers die het Kindcentrum bouwen. Bestuurder mevr. Heidi Rubingh bedankte alle medewerkers hartelijk voor hun inspanningen.

De basisschool van Stichting Arlanta en de kinderopvang van de Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) in de Trije Terpen opent naar verwachting in het voorjaar van 2024 haar deuren. In het Kindcentrum wordt onderwijs en opvang in een doorgaande lijn aangeboden. Kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen op De Pionier grenzeloos spelen en leren.

De Pionier zit nu nog in een tijdelijke huisvesting naast het nieuwe Kindcentrum. De kinderen maken de bouw van hun nieuwe school en kinderopvang dan ook van dichtbij mee. Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens is als aannemer verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe Kindcentrum.