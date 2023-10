Dokkumer liet speed bij lokale supermarkt bezorgen

wo 11 oktober 2023 13.35 uur

LEEUWARDEN - "U zit op het randje van dealen," waarschuwde politierechter Kees Post woensdag een ambitieuze, jonge ondernemer uit Dokkum. Een pakketje bij de Spar leidde de politie naar het ouderlijk huis van de verdachte.

Via Telegram had de 21-jarige oud inwoner van Kollumersweach vorig jaar 60 gram speed besteld. Hij liet de drugs bezorgen bij het PostNL-punt bij de Spar in Kollumersweach.

Het pakketje kreeg hijzelf nooit onder ogen omdat het werd onderschept door de politie. Op 13 november, enkele dagen later, deed de politie een inval in het ouderlijk huis in Kollumersweach. In de auto en slaapkamer van de jongeman troffen agenten 18 gram speed en 0,59 gram XTC aan.

Op de slaapkamer lagen verder lege zakjes en daar stond ook een weegschaal waarop de speed werd gewogen. De drugs werd bovendien gezuiverd (gewassen) door het te koken met aceton.

Drugsgebruik

Bij de rechtbank in Leeuwarden zei de jonge ondernemer dat hij de speed nodig had in het party circuit. Hij gebruikte destijds bijna altijd en nam ook de speed mee naar feestjes en festivals en gaf het ook zijn vrienden. Omdat speed zijn favoriete drug was, had hij een grotere hoeveelheid gekocht omdat het dan goedkoper was.

'Dealen'

"U heeft eigenlijk met deze zaak mazzel, er had iets anders op de dagvaarding kunnen staan...." waarschuwde politierechter Post. Hij vindt dat de verdachte opvallend hoe makkelijk hij ermee omging. Op het politiebureau was hem ook al duidelijk gemaakt dat hij eigenlijk aan het dealen was geweest. "Het was voor mij meer, samen heen, samen thuis." was zijn reactie. "Ik heb het in een impulsieve bui gedaan."

Herstel

De verdachte gebruikt inmiddels niet meer en is hij zo druk met zijn werk dat hij bijna geen tijd meer heeft om naar festivals te gaan. Zijn advocaat Marco van der Pol benadrukte dat zijn cliënt nog jong is. "Als first offender heeft hij misschien niet helemaal het besef gehad wat de consequenties van zijn daden waren."

Eis

De officier van justitie zag dat anders, mede ook omdat hij een Gymnasium diploma op zak heeft. "Een jongeman met zo'n hoge opleiding had dit moeten begrijpen." Ze eiste een taakstraf van 80 uur met een voorwaardelijke celstraf van 1 maand met een proeftijd van 3 jaar.

Taakstraf

Politierechter Post legde de verdachte een taakstraf van 80 uur op. "Een geldboete is gepasseerd station, de zaak is hiervoor te zwaar." Hij legde verder geen voorwaardelijke straf op. Hij hield rekening met de ambitie van de Dokkumer om begin volgend jaar een horecabedrijf wil gaan runnen.

Vergunningsrisico

De politierechter hield rekening met het feit dat ondernemers in de horeca een extra verantwoordelijkheid hebben. Er werd daarom geen voorwaardelijke celstraf opgelegd. De gemeente kan bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag weigeren als blijkt dat een ondernemer betrokken is geweest bij criminele activiteiten, zoals drugshandel.