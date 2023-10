Dantumadiel hijst vredesvlag vanwege oorlog in IsraÃ«l

Dantumadiel hijst vredesvlag vanwege oorlog in Israël

di 10 oktober 2023 17.05 uur

DAMWâLD - In de vlaggenmast voor het gemeentehuis in Damwâld hangt vanaf dinsdag de Vredesvlag. Burgemeester Klaas Agricola hees de vlag in top, als steun aan alle onschuldige slachtoffers die momenteel te maken hebben met het oorlogsgeweld.

Burgemeester Klaas Agricola: "Wij staan in het bijzonder stil bij de inwoners van Israël en Gaza; we veroordelen de recente terreuraanvallen van Hamas die vele levens, met name onschuldige mensen, hebben gekost. Wij leven met iedereen mee die nu en al jaren in dit vreselijke conflict vastzitten. Daarom hijsen we de vredesvlag, als teken dat wij in Dantumadiel zeer begaan zijn met het lot van deze mensen."

Vredesvlag

De vlag van de vrede is een blauwe vlag met een witte duif die een olijftak in de mond heeft. De vredesvlag blijft de komende tijd hangen als teken van verbondenheid.

Worsteling

In tegenstelling tot de oorlog in Oekraïne valt de aanslag in Israël anders bij veel mensen. Ook gemeenten worstelen met het feit hoe ze moeten vlaggen. In Dokkum hangt sinds maandag de vlag van Israël op het stadhuis terwijl er bij het gemeentehuis in Burgum niet wordt gevlagd.

Poll: Welke manier van vlaggen vind jij gepast?