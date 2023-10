Gebben: 'Ik wit as Burgumer net goed wat Burgum is'

ma 09 oktober 2023 22.10 uur

BURGUM - In een twintig minuten durende Rede van Burgum schetste burgemeester Jeroen Gebben, zowel als inwoner als bestuurder, maandagavond zijn visie en hoop voor de toekomst van Burgum.

Alleen door naar elkaar te luisteren kan er samen goud gewonnen worden, zo denkt Jeroen Gebben. De rede werd gehouden in het sportcafé van FC Burgum. Ruim honderd mensen waren aanwezig waardoor er zelfs enkele stoelen te kort waren voor iedereen.

Dromen

Het was de allereerste keer dat de rede werd gehouden en het is een initiatief van Burgum 2040. Deze werkgroep heeft ambitieuze doelen gezet om Burgum naar een hoger niveau te tillen in 2040. In meerdere brainstorm-sessies werd er al met tientallen Burgumers 'gedroomd' over de toekomst en zijn er een scala aan speerpunten geformuleerd. Er moet niet op 'micro niveau' gedacht worden maar er moet kijk zijn op de gehele toekomst van Burgum.

Strategie

De parallel trekkend met het wielrenteam Jumbo Visma, benadrukt Jeroen Gebben het belang van een gezamenlijk winplan. Echter, de burgemeester kraakt ook kritische noten. Hij benoemt het gebrek aan een breed gedragen analyse over sterkte- en zwaktepunten en een gemis aan een visie van de 'mienskip'.

Identiteit

Daarbij klinkt de roep om een duidelijk, inhoudelijk antwoord op bijvoorbeeld de vraag: "Wat is 'meer' in de slogan van Burgum heeft meer" Deze leegte binnen het concept dient volgens hem ingevuld te worden. "Ik wit as Burgumer net goed wat Burgum is, wat is it DNA?"

Samenwerking

Gebben pleit voor een betrokkenheid en het actief luisteren naar elkaar om zo tot een gedeeld plan te komen. Hij ergert zich daarbij aan het feit dat het tegenwoordig vaak over meningen gaat. "Sûnt wannear hat Gerard Joling ferstân fan kearnenerzy of polityk?" Ondanks de hedendaagse welvaart waarschuwt hij bovendien dat er keuzes moeten worden gemaakt en dat niet alles kan. "Gearwurking ynstee fan allinich lûd roppe foar eigen parochy wurdt de kaai foar suksesfolle feroarings...."

Participatie

Het idee van een burgertop of een burger-raad wordt geopperd als manier om groepen binnen de gemeenschap, zoals jongeren, ouderen en allochtonen, een stem en vertegenwoordiging te bieden binnen het ontwikkelingsproces van Burgum 2040.

Inspiratie

De burgemeester eindigde met een bemoedigende noot, wijzend op het potentieel van Burgum om met het 2040-initiatief als voorbeeld voor andere Nederlandse gemeenschappen te dienen. Met Burgum als zesde kern winkelgebied en elfde woonplek in Friesland, is de 'mienskip' volgens Gebben verplicht stappen vooruit te zetten. Hij benadrukt dat het proces een lange adem vergt, maar met een duidelijke keuze, en echte verbinding, kan Burgum 'samen winnen’.

Empowerment

Gebben ziet overigens voor zichzelf hooguit een adviserende rol weggelegd, waarbij de kracht en actie primair uit de gemeenschap zelf dienen te komen. Met de oprechte overtuiging dat Burgum 2040 'goud' in handen heeft, sloot hij af met de hoop dat dit initiatief niet enkel Burgum, maar ook andere dorpen en steden zal inspireren.

