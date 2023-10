Burgum: woning op slot vanwege illegale prostitutie

ma 09 oktober 2023 17.45 uur

BURGUM - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een woning aan de Zandberg in Burgum voor drie maanden gesloten. In de woning was sprake van illegale prostitutie.

In samenwerking met de politie is door de gemeente Tytsjerksteradiel besloten om het huis tijdelijk te sluiten naar aanleiding van meldingen van overlast.

Het is onbekend wanneer de illegale prostitutie plaatsvond en of er ook sprake is geweest van een aanhouding door de politie.