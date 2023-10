4 valkuilen bij het online lenzen bestellen

vr 06 oktober 2023 17.08 uur

LEEUWARDEN - Met de opkomst van e-commerce is het online bestellen van contactlenzen een steeds populairdere optie geworden. Het gemak en de vaak lagere prijzen hebben ervoor gezorgd dat veel mensen de traditionele opticien links laten liggen. Hoewel online lenzen bestellen vele voordelen biedt, zijn er ook enkele valkuilen waar je voor moet oppassen. In dit artikel bespreken we vier van deze valkuilen, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen bij het bestellen van lenzen via het internet.

1. Onbetrouwbare verkopers

Het internet is een broedplaats voor oplichters en malafide verkopers. Het is essentieel om te weten dat je te maken hebt met een betrouwbare verkoper voordat je lenzen bestelt. Controleer altijd de geloofwaardigheid van de website door recensies van andere klanten te lezen en te kijken of de verkoper erkend wordt door officiële instanties zoals verenigingen. Daarnaast is het belangrijk om te controleren of de website een veilige betaalmethode aanbiedt, zoals een SSL-certificaat, om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens veilig worden behandeld.

2. Onjuiste lens specificaties

Een veelvoorkomend probleem bij het online lenzen bestellen van lenzen is dat de specificaties niet overeenkomen met wat je nodig hebt. Het is van cruciaal belang om jouw voorschrift van een erkende opticien bij de hand te hebben en deze nauwkeurig te vergelijken met de specificaties van de lenzen die je wilt bestellen. Let vooral op de juiste sterkte, diameter en kromming van de lenzen. Het negeren van deze details kan leiden tot ongemak, verminderd zicht of zelfs oogproblemen.

3. Gebrek aan persoonlijk advies

Een van de voordelen van het kopen van lenzen bij een fysieke opticien is het persoonlijke advies dat je krijgt van een professional. Dit advies kan van onschatbare waarde zijn bij het kiezen van de juiste lenzen voor jouw specifieke behoeften. Bij online aankopen ontbreekt vaak dit persoonlijke aspect. Het is daarom belangrijk om zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de lenzen die je wilt bestellen en, indien mogelijk, contact op te nemen met de klantenservice van de online verkoper voor eventuele vragen of twijfels.

4. Geen mogelijkheid tot passen

Een essentieel aspect bij het kiezen van de juiste lenzen is het passen ervan. Het comfort en de pasvorm van lenzen kunnen variëren, afhankelijk van de individuele oogvorm en gevoeligheid. Online bestellen maakt het passen van lenzen vrijwel onmogelijk, waardoor je het risico loopt om lenzen te ontvangen die niet goed passen. Om dit probleem te voorkomen, is het raadzaam om eerst een proefset te bestellen voordat je een grote voorraad lenzen inslaat. Zo kun je ervoor zorgen dat de lenzen goed passen en comfortabel zijn voordat je een grotere investering doet.