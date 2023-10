Werkstraf en 28.000 euro terugbetalen voor hennepkweekster uit Oosterwolde

vr 06 oktober 2023 15.20 uur

LEEUWARDEN - Door de torenhoge energieprijzen zag een inwoonster van Oosterwolde (67) zich gedwongen om dan maar op een illegale manier aan inkomsten te komen: de vrouw begon een hennepkwekerijtje in haar woning.

Aangehouden voor rijden onder invloed

Het was bij toeval dat de politie de wietplantage op het spoor kwam: de vrouw was in november vorig jaar aangehouden voor rijden onder invloed. Ze moest haar auto laten staan en werd door de politie thuisgebracht. Een van de agenten rook vervolgens een sterke hennepgeur bij de woning en ging op onderzoek uit.

Zegelkaarten van Poiesz

In de woning stonden wietplanten en stekjes. De kwekerij was niet echt professioneel opgezet, volgens de bewoonster had een kennis, waarvan ze de naam niet wilde noemen, haar geholpen de boel op te bouwen. De benodigdheden had ze tweedehands gekocht, de ventilatoren had ze met zegelkaarten van Poiesz gefinancierd.

500 gram henneptoppen

De vrouw zei dat ze eenmaal had geoogst en dat ze van plan was om er in juni, zodra ze AOW kreeg, mee te stoppen. In augustus van dit jaar stond de politie weer bij de deur. Ditmaal lag er bijna 500 gram aan henneptoppen in de woning. De vrouw verklaarde destijds dat ze "een klein knipklusje" had aangenomen.

28.000 euro terugbetalen

De politie had het financiële voordeel berekend op ruim 28.000 euro. Bij het doorlezen van het dossier was de eerste gedachte van de rechter dat de vrouw maar eens naar de gevangenis moest. "Dat denk ik nu niet meer, maar wat mij betreft staat de gevangenisdeur wel open", aldus de rechter. De rechter vonniste conform de eis van de officier, ook wat de ontnemingsvordering betrof.