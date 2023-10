Blauwhuisterweg bij Surhuisterveen veilig volgens college

vr 06 oktober 2023 14.00 uur

SURHUISTERVEEN - De Blauwhuisterweg bij Surhuisterveen is verkeersveilig. De inrichting voldoet aan de hedendaagse eisen en de verkeersveiligheid laat volgens de gemeente Achtkarspelen niet te wensen over.

Het gemeentebestuur komt met deze conclusie naar aanleiding van vragen vanuit de PvdA/Groenlinks fractie. De politieke partij vindt dat de verkeersveiligheid in het geding nu er dit jaar al vier (dodelijke) ongevallen plaats hebben gevonden.

Middengeleider

De verkeersveiligheid is in de ogen van het college van B&W juist flink verbeterd. Zo is er sinds kort een middengeleider gerealiseerd zodat fietsers de weg in twee keer kunnen oversteken.

Voldoet aan eisen

Daarnaast is er ook nieuw asfalt aangebracht met de landelijk uniforme belijning op basis van een 80km/uur weg. De nieuwe belijning zorgt voor meer afstand tussen de berm en het tegenliggend verkeer. "De inrichting voldoet daarmee aan de daarvoor gestelde eisen." aldus het college.

Mobiliteitsplan

De gemeente werkt momenteel aan een nieuw Mobiliteitsplan. Een verkeerskundig bureau is hiervoor ingeschakeld. De Blauwhuisterweg wordt niet specifiek onderzocht maar kan nog wel naar voren komen op basis van ongevallendata, snelheidsdata, bewonersmeldingen etc.

"In dat geval zal er wel verder onderzoek gedaan worden." aldus het college.