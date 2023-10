Bewoner (77) aangehouden na vondst 14 hennepplanten

vr 06 oktober 2023 08.24 uur

APPELSCHA - De politie heeft donderdag een 77-jarige man uit Appelscha aangehouden. In zijn woning aan de Marssteegde werden namelijk 14 gedroogde hennepplanten aangetroffen.

De planten zijn in beslag genomen en door een speciaal team vernietigd. De bewoner is meegenomen naar het politiebureau. Hij is verhoord en later weer heengezonden.