Einde van de trailerhelling in Kootstertille in zicht

do 05 oktober 2023 14.50 uur

KOOTSTERTILLE - Het einde van de trailerhelling in Kootstertille is nabij. Eigenaar Rijkswaterstaat is niet van plan om de trailerhelling te onderhouden.

Rijkswaterstaat heeft geen boodschap aan het feit dat de trailerhelling regelmatig door omwonenden wordt gebruikt. Rijkswaterstaat is van mening is dat de trailerhelling niet meer past binnen de functie van hoofdvaarweg in de route Lemmer-Delfzijl.

Er wordt daarom geen onderhoud gedaan en de trailerhelling zal afgesloten worden zodra het te gevaarlijk wordt.

De gemeente Achtkarspelen ziet dat de helling in een behoefte voorziet en hoopt dat het tij nog gekeerd kan worden. De gemeente is in gesprek met Rijkswaterstaat om te onderzoeken of het mogelijk is om de traillerhelling te behouden.

