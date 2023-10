Hanneke Jouta kandidaat wethouder Noardeast-Fryslân

do 05 oktober 2023 12.33 uur

DOKKUM - Hanneke Jouta (FNP) is de nieuwe kandidaat wethouder voor het college van de gemeente Noardeast-Fryslân. Jouta vervangt wethouder Aant Jelle Soepboer (FNP).

De heer Soepboer verwacht in november gekozen te worden als Tweede Kamerlid voor de politieke partij Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt. Hij staat hoog op de lijst.

Jouta heeft al langere tijd ervaring in de gemeentepolitiek. Ze zat eerder al in de gemeenteraad van Ferwerderadeel en later ook de raad van Noardeast-Fryslân.

De FNP fractie ziet in Jouta een geschikte wethouder die zich zal inzetten voor alle belangen van de gemeente. De raad zal binnenkort stemmen over haar kandidatuur. Fedde Breeuwsma wordt de nieuwe fractievoorzitter van de FNP Noardeast-Fryslân zodra Jouta wethouder wordt.

'Klear foar de takomst'

Jouta is blij met haar kandidatuur. "As fraksjefoarsitter moatst klear wêze foar alle senario’s, gelokkich wie ik goed taret. As fraksje hawwe wy dit senario ferline jier al ris bepraat en sadwaande haw ik der sels ek goed oer neitocht foar wannear 't de situaasje him echt foardwaan soe. Yn goed oerlis mei de fraksje haw ik mysels no beskikber steld as kandidaat wethâlder. As mooglik wethâlder sil ik mysels ta it uterste ynsette foar de belangen fan Noardeast-Fryslân. Sûnt 2004 haw ik dwaande west yn de polityk. Dit jout my de needsaaklike hânfetten om de funksje as wethâlder goed útfiere te kinnen."