Uitstel voor MFA Jistrum, kinderopvang trekt zich terug

do 05 oktober 2023 10.35 uur

JISTRUM - Het tekenen van de intentieovereenkomst door alle participanten voor de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Jistrum is vorige week niet doorgegaan. Het zou een feestelijk moment worden maar het werd een deceptie nadat kinderopvangpartner Kinderwoud - enkele uren vooraf - zich terugtrok.

Als gevolg hiervan gaat nu de behandeling van het bestemmingsplan en de aanvraag voor extra budget voor het MFA Jistrum op 12 oktober ook niet door.

Kinderopvang noodzakelijk

Stichting Oarsprong is momenteel op zoek naar alternatieve kinderopvangorganisaties om een Integraal Kind Centrum (IKC) in de MFA te realiseren, aangezien dit een cruciale factor is voor de levensvatbaarheid van het project.

Teleurstelling

"Wij verwachten dat we dit onderwerp in december opnieuw aan uw raad aanbieden voor behandeling." schrijft het college van B&W van Tytsjerkstaradiel in een brief aan de gemeenteraad.

"Voor ons als gemeente is het van belang hier uit te spreken dat wij ons realiseren dat dit voor alle betrokkenen in Jistrum teleurstellend is dat het onderwerp niet wordt behandeld en u als raad niet om een besluit wordt gevraagd."

Kosten

Het MFA in Jistrum gaat 6.3 miljoen euro kosten. Doordat de bouwkosten in de laatste jaren enorm zijn gestegen, is het budget 1.7 miljoen euro hoger dan aanvankelijk gedacht werd. Er zijn ook kostenbesparingen doorgevoerd. Zo verviel een verdieping en werden de ruimtes voor horeca en de muziekvereniging verkleind.