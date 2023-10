Politie onderzoekt zes inbraken in Noordoost Friesland

do 05 oktober 2023 09.52 uur

DOKKUM - In Noordoost Friesland is sprake van een toename van het aantal inbraken. De politie is op dit moment bezig met het onderzoeken van zes inbraken in Dokkum, Kollumersweach, Damwâld en Aldwâld.

Zo werd in de nacht van 23 op 24 september een leegstaande woning aan de Woudweg in Dokkum bezocht. Men wist binnen te komen via het verbreken van een bovenraam. Een bouwstofzuiger en bouwlampen werden buitgemaakt.



Kollumersweach

Twee bedrijfspanden aan het Teake Pieterslân in Kollumersweach waren op 29 september aan de beurt. Door het verbreken van de deuren wist men binnen te komen in de panden onder één dak. Er bleek niets te zijn weggenomen. Ook werd een bedrijfspand aan de Koarteloane bezocht. Ook hier werd niets buitgemaakt.

Damwâld

Uit het jeugdhonk aan de Foarwei in Damwâld werd op 29 september een geldbedrag buitgemaakt. Deze inbraak vond plaats tussen 12.00 uur en 13.00 uur. Men kwam binnen door de deur te verbreken.

Kollumersweach

Een grote partij rookwaar werd op 3 oktober gestolen bij het tankstation aan de Foarwei in Aldwâld. Een nacht later was de Lichtpunt-loods aan de beurt. Daar werd een geldbedrag buitgemaakt nadat men na het verbreken van de deur binnen was gekomen.