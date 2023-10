Twee voetgangers aangereden, één overleden

wo 04 oktober 2023 20.42 uur

GARYP - Een 63-jarige voetgangster uit Burgum is woensdagavond om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto op de Stinswei boven Garyp. Een andere voetgangster, een 58-jarige vrouw uit Garyp, raakte als gevolg van de aanrijding zwaargewond.

Het ongeval vond omstreeks 19.50 uur plaats en twee ambulances kwamen als eerste ter plaatse op de donkere Stinswei. Op dat moment was er sprake van één slachtoffer. De 53-jarige automobiliste uit Garyp had de voetgangers helemaal niet gezien.

Ook het Mobiel Medisch Team werd korte tijd daarop gealarmeerd voor het ongeval en kwam met een auto ter plaatse. De politie van Burgum werd door onbekende oorzaak een kwartier na het ongeval gealarmeerd en kwam ook met spoed ter plaatse.

Tweede slachtoffer

​Het eerste slachtoffer werd in de ambulance behandeld en is daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Na zo'n 45 minuten ontdekte een agent het tweede slachtoffer dat in de sloot lag. Hij sprong nog het water in maar alle hulp kwam helaas voor haar te laat.

Onderzoek

​De forensische opsporing van de politie is ingeschakeld en heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

