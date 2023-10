Onderzoek naar AZC Dokkum met besloten info-avonden voor buurt

wo 04 oktober 2023 13.14 uur

DOKKUM - Onderzoeksbureau Enneüs uit Groningen gaat voor de gemeente Noardeast-Fryslân op zoek naar een plek voor een AZC in Dokkum. Ook wordt er onderzocht of de Dokkumers voldoende sympathie hebben voor het plan.

De gemeenteraad koos op 20 juli 2023 voor dit onderzoek naar een permanent asielzoekerscentrum van maximaal 250 vluchtelingen.

De aanleiding hiervoor was een verzoek van het COA. Doordat er veel AZC's in de afgelopen jaren gesloten zijn, is er steeds minder plek voor opvang. De gemeenteraad verzocht daarbij om een open en transparant proces, naar voorbeeld van de gemeente Heerenveen.

Draagvlak

Uiterlijk begin november informeert Enneüs de raad over de onderzoeksmethode in de vorm van een presentatie. Daarna start het bureau met het onderzoek dat ongeveer 8 weken gaat duren. De resultaten worden daarna in januari 2024 verwacht. Er volgt dan een beslismoment voor de gemeenteraad om te kijken of er voldoende draagvlak is.

Geschikte locaties

Als de gemeenteraad positief is, dan volgt er daarna een onderzoek naar geschikte locaties in Dokkum. "We organiseren een besloten informatieavond voor de omgeving van een geschikte locatie" zo laat het college van B&W weten in een brief aan de gemeenteraad. "In de laatste fase blijven er (zo mogelijk) drie locaties over die het meest geschikt zijn. De direct omwonenden van deze locaties worden uitgenodigd voor een besloten informatieavond."

Keuze

Na de informatieavonden zal het onderzoeksbureau per locatie ook een steekproef doen naar het draagvlak in de directe omgeving. "U bepaalt of er wel of geen permanente opvang komt en op welke locatie in Dokkum" zo schrijft het gemeentebestuur aan de gemeenteraad.

In maart 2024 zal dan eventueel in de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân een definitief besluit vallen over de komst van een permanent AZC in Dokkum.