Voor duizenden euro's rookwaar gestolen bij tankstation

di 03 oktober 2023 20.15 uur

ALDWâLD - Uit de shop van tankstation Fieten Olie aan de Foarwei in Aldwâld is maandagnacht voor duizenden euro's rookwaar gestolen. De twee dieven kwamen in een witte Peugeot Partner met afgeplakt kenteken.

De inbraak werd tussen 3.15 uur en 4.15 uur gepleegd en de politie heeft 's nachts nog met zeven eenheden gezocht naar de daders. Helaas werden ze niet meer aangetroffen.

Het tankstation is op 1 september overgenomen door twee nieuwe eigenaren. De belettering op het tankstation is nog niet eens gereed en nu al krijgen ze te maken met deze domper. Op 16 augustus 2023 werd er ook ingebroken bij het tankstation en vermoedelijk gaat het om dezelfde daders.

Er is aangifte gedaan bij de politie en deze heeft de inbraak in onderzoek. Rookwaar is vaker doelwit van het inbrekersgilde. Zo werd de COOP in Ureterp op 27 augustus en 24 september bezocht. Mogelijk zijn er nog meer inbraken gepleegd. De politie maakt ze tegenwoordig niet meer bekend.