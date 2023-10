Harm Nicolai uit Kollum viert 100e verjaardag

di 03 oktober 2023 20.07 uur

KOLLUM - Harm Nicolai uit Kollum vierde dinsdag zijn 100e verjaardag. Burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân kwam speciaal bij Nicolai op bezoek om hem te feliciteren.

Nicolai zag het levenslicht in Harkema en was het vierde kind in een gezin met negen kinderen. Ondanks zijn goede schoolprestaties moest hij al vroeg bij de boer aan het werk. Nicolai verhuisde later naar Kollum waar hij een bloemenzaak begon.

Inmiddels woont Nicolai al meer dan 60 jaar in Kollum. Kort na de oorlog trouwde hij met Sietske Henstra en zij overleed in 2013. Ze kregen vijf kinderen waarvan de jongste kort na de geboorte is overleden. Ze kregen 11 klein en 20 achterkleinkinderen.

Muziek speelt altijd een grote rol in het leven van de jarige. Na de oorlog is hij zelfs met de Prins Bernhard Kapel (muziekkorps) naar Indie geweest om concerten te geven voor de Nederlandse soldaten die daar gelegerd waren.

Hij is 85 jaar muzikant geweest bij verschillende korpsen waaronder het Heideblomke. De laatste 35 jaar bij het Frysk Senioren Orkest die hem deze dinsdag op zijn 100ste verjaardag een muzikale verrassing bezorgde. Dit hoogtepunt van de dag was in de Colle in Kollum. Nicolai was een gewaardeerd lid van dit orkest en zelfs het oudste lid, wat hem de zilveren speld opleverde.

