Weekend van Wetenschap: Auke-Florian Hiemstra in Leeuwarden

di 03 oktober 2023 16.35 uur

LEEUWARDEN - Op 7 & 8 oktober 2023 kun je overal in Nederland een kijken nemen achter de schermen van wetenschap en technologie. Ook in Leeuwarden is van alles te doen tijdens hét science festival van het jaar.

Voor het tweede jaar op rij werkt het Natuurmuseum samen met dbieb, Campus Fryslân en Grendel Games. Op zaterdag kun je bij deze organisaties allerlei leuke activiteiten doen. Zondag is het Natuurmuseum aan de beurt met een interactieve lezing door Auke-Florian Hiemstra.

Auke-Florian doet onderzoek naar 'animal architecture', oftewel bouwsels gemaakt door dieren. In het Antropoceen, het tijdperk van de mens, bouwen steeds meer dieren hun nesten met plastic. In sommige bouwsels is zelfs niks natuurlijks meer te vinden.

In Naturalis promoveert hij op het gebruik van plastic als nestmateriaal. Over het gebruik van mondkapjes in meerkoetennesten vertelde Auke-Florian al eerder bij Op1 en NOS. Maar ook CNN, the Guardian en the New York Times schreven over zijn onderzoek. Auke Florian is ook bekend als presentator van Willem Wever.

De lezing van Auke-Florian is een opmaat naar de herfstvakantie activiteit: De Grote ZooiZee. In deze twee vakantieweken besteden we aandacht aan het thema: Zwerfafval in Zee, Sloot en Stad.

De lezing vindt plaats op zondag 8 oktober en duurt van 14.30 tot circa 15.30 uur. De lezing is gratis op vertoon van een geldig entreekaartje voor het museum.