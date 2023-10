Brandweer Surhuisterveen zoekt nieuwe collega's

di 03 oktober 2023 16.31 uur

SURHUISTERVEEN - De brandweer van Surhuisterveen is op zoek naar nieuwe collega's. De brandweerpost bestaat volledig uit vrijwilligers.

Vooral op werkdagen merkt de brandweerploeg dat er een krapte is ontstaan in de bezetting. "Daarom zoeken we nieuwe ploegleden die vooral overdag beschikbaar zijn." aldus de brandweerploeg uit Surhuisterveen.

Stap jij bij ze in?

Om in te kunnen schatten of je het werk en de ploeg leuk vindt, draai je eerst een periode mee met oefenavonden. Daarna maak je de keuze om te starten met de opleiding. Deze krijg je gratis aangeboden.

De opleiding duurt ongeveer anderhalf jaar en kun je in de avonduren volgen. Daarna zijn er regelmatig oefenavonden om up-to-date te blijven en als ploeg samen te werken. Aan het einde van de oefenavond is er altijd ruimte om even gezellig na te zitten.

Vergoeding

Werken als brandweervrijwilliger doe je naast je normale werk en je dagelijkse bezigheden. Hiervoor ontvang je een vaste vergoeding met daarnaast een vergoeding voor opleiding, uitruk- en oefenuren.

Brandweervrijwilliger, iets voor jou?

Wil je het team versterken? Of wil je meer informatie? Kom dan op naar de informatieavond op donderdag 12 oktober, om 19.30 uur op de kazerne in Surhuisterveen.

Meer info: www.brandweer.nl/kazerne/surhuisterveen/