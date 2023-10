Huis van de maand: Torenplein 7b te Surhuisterveen

di 03 oktober 2023 13.33 uur

SURHUISTERVEEN - Op een prachtige locatie in het hart van Surhuisterveen bieden wij u dit buitengewoon luxueuze en hoogwaardig afgewerkte appartement aan op Torenplein 7b, met vrij uitzicht over het Torenplein én de Jan Binneslaan.

Dit appartement op de begane grond biedt een eigen parkeerplaats met laadpaal, inpandige berging, zuidwestelijk gelegen balkon en heeft als enige een eigen tuin/groenstrook. Het geheel is gelegen op een toplocatie in het centrum van Surhuisterveen!

Spaar en Voorschotbank State

Dit gloednieuwe, chique appartement in Surhuisterveen was vroeger een bankgebouw, rijk aan kluisruimtes vol sieraden, juwelen en zelfs een goudopslag! Nu een absoluut "gouden plakje" in het centrum van Surhuisterveen! Het voormalige bankgebouw is in 2021 volledig gerenoveerd, draagt de naam 'Spaar en Voorschotbank State' en biedt nu ruimte aan 11 exclusieve appartementen.

Het gebouw is met veel respect voor het authentieke karakter is gerenoveerd. Hierdoor geniet u van het beste van twee werelden: de grandeur en charme van vroeger gecombineerd met het comfort en de luxe van nu.

Afwerking

Dit appartement onderscheidt zich door de uitstekende staat van onderhoud en de superieure afwerking. Er is absoluut niet bespaard op luxe en comfort. Van prachtige pvc vloer tot hoogwaardige keukenapparatuur en van smaakvol en luxueus sanitair tot geautomatiseerde screens. Alles is aanwezig om optimaal te kunnen genieten van de unieke woonsfeer die dit appartement biedt.

De matzwarte keuken met composiet werkblad is voorzien van alle denkbare apparatuur, te weten een heetwaterkraan (Quooker), 4-pits inductiekookplaat, afzuigkap, combimagnetron, koelkast, vriezer en vaatwasser. De badkamer is eveneens zeer luxe uitgevoerd met een ruime inloopdouche, dubbele wastafel, zeer luxe koperen inbouwkranen en een spiegel voorzien van verwarming en dimbare verlichting. U komt hier niets te kort!

Indeling

De indeling van het appartement is als volgt: Entree via de gezamenlijke voordeur aan de voorzijde van het pand; centrale hal; eigen afsluitbare voordeur; ontvangsthal; toilet met fontein; bijkeuken met witgoedaansluitingen en CV-opstelling; woon-/leefruimte met uitzicht over het Torenplein en de Jan Binneslaan; open hoekkeuken voorzien van inbouwapparatuur; toegang tot het balkon middels schuifpui; slaapkamer van ca. 13,9 m2 met aansluitend de badkamer voorzien van inloopdouche en dubbele wastafel. Vanuit de woonkamer en vanaf het balkon heeft u een prachtig vrij uitzicht over de Jan Binneslaan en het Torenplein.

Extra's

Dit appartement biedt ook vele extra's die uw woongenot naar een nog hoger niveau tillen.

Zo is het appartement uitgerust met een waterontharder voor zacht water, een comfort die u in uw dagelijkse leven zeker zult waarderen.

Het appartement beschikt over vloerverwarming, voor een aangename en gelijkmatige warmteverdeling.

Automatische screens zorgen voor zonwering op het juiste moment. Hier heeft u geen omkijken naar.

Een eigen parkeerplaats met laadpaal staat tot uw beschikking, wat een groot gemak biedt voor elektrische voertuigeigenaren.

Geniet van een zuidwest gelegen balkon. De ideale plek om te ontspannen en te genieten van de zon.

Daarnaast heeft u een eigen stuk tuin ter beschikking, perfect voor tuinliefhebbers of voor diegenen die graag buiten ontspannen in hun eigen privé-oase.

Voor optimaal gemak is er een intercomsysteem aanwezig.

Uw eigen berging, bereikbaar via een trap of een fietslift, biedt volop ruimte voor opslag en voor uw fiets of e-bike.

Ligging

Bewoners van Spaar en Voorschotbank State profiteren bovendien van de centrale locatie van het complex. Alle voorzieningen van Surhuisterveen zoals winkels en restaurants bevinden zich op loopafstand.

Het mooie Friese landschap met haar uitgestrekte weilanden, bossen en meren ligt om de hoek. Een betere balans tussen het bruisende dorpsleven en de rust van de natuur is bijna niet denkbaar. Dit appartement aan het Torenplein 7b is echt de absolute goudklomp onder de appartementen.

Mis deze unieke kans niet en maak een afspraak voor een bezichtiging. Neem contact op met De Flexibele Makelaar en ontdek zelf deze luxueuze en comfortabele woonbeleving. De flexibele makelaars kijken ernaar uit om u te verwelkomen in Spaar en Voorschotbank State in Surhuisterveen!

Klik hier voor meer informatie over deze woning.