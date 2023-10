Extra tijd voor MFC It Spektrum in Burdaard

ma 02 oktober 2023 20.10 uur

BURDAARD - MFC Burdaard heeft extra tijd gekregen om een financiële oplossing te vinden. BNG Bank heeft de opzegtermijn van de lening verlengd tot 1 mei 2024.

Volgens een brief van wethouder Soepboer aan de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân, heeft de BNG Bank hier bewust voor gekozen.

Duurzame oplossing

De bank hoopt dat deze verlenging genoeg mogelijkheden biedt voor een duurzame oplossing. De bank spreekt over "vervolggesprekken, cijferanalyses, voorspellingen en het onderzoeken en bewerkstelligen van een geschikte, zakelijke en constructieve oplossing voor alle partijen."

Oorspronkelijk was aangekondigd dat de lening per 1 december zou worden opgezegd. De BNG zal, volgens de wethouder, deze week of volgende week een inhoudelijke reactie naar het college van B&W sturen.

Zorg

Het toekomstperspectief van It Spektrum is al jaren een punt van zorg in Burdaard. In 2011 werd het MFC gebouwd door de voormalige gemeente Ferwerderadiel en enkele jaren later werd duidelijk dat het MFC eigenlijk te groot was opgezet.

Vergunningen op orde

Het MFC heeft alles qua vergunningen op orde. Geruchten spraken hier anders over. Het MFC beschikt over een drank- en horecavergunning maar alleen (nog) niet over een exploitatievergunning.

"Een exploitatievergunning was in de voormalige gemeente Ferwerderadiel niet nodig, in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân wel. Als er dus een nieuwe uitbater komt, moet er dus een exploitatievergunning aangevraagd worden." aldus een woordvoerder van de gemeente Noardeast-Fryslâan.