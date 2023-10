Duurzame plek voor wonen, zorg en welzijn FeanwÃ¢lden

Duurzame plek voor wonen, zorg en welzijn Feanwâlden

ma 02 oktober 2023 19.47 uur

FEANWâLDEN - Door de vergrijzing is er steeds meer complexere zorg nodig. Daar moeten ook de woonzorglocaties in Feanwâlden op voorbereid zijn.

Zorgorganisatie KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen en gemeente Dantumadiel onderzoeken hoe dit in de omgeving het beste kan. Samen willen zij komen tot een woonzorgvisie voor Feanwâlden. Dat staat in de intentieovereenkomst die de bestuurders vandaag ondertekenden.

In de woonzorgvisie komt te staan hoe wonen, zorg en welzijn voor ouderen het beste in de omgeving georganiseerd kan worden.

Dit betekent mogelijk nieuwbouw van Talma Hoeve, op de locatie naast Talma Hûs Talma Hoeve is sterk verouderd. KwadrantGroep, Thús Wonen en de gemeente onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is om een nieuwe woon-, zorg- en welzijnsvoorziening te realiseren, naast verpleegcentrum Talma Hûs. Ook kijken zij wat er nodig is om Talma Hûs te vernieuwen.