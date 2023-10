Vrachtwagenchauffeur zwaargewond bij botsing tegen boom

ma 02 oktober 2023 08.02 uur

SURHUISTERVEEN - Een vrachtwagenchauffeur is maandag zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Vierhuisterweg in Surhuisterveen. De man reed in een flauwe bocht rechtdoor en kwam tegen een boom tot stilstand. Hij kwam door de botsing bekneld te zitten.

De politie, twee ambulances en de brandweer werden om 07.38 uur opgeroepen. De traumahelikopter landde in een naastgelegen weiland. De chauffeur zat enige tijd bekneld en is door de hulpdiensten bevrijd. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De trauma-arts is meegereden in de ambulance.

De weg en het fietspad zijn volledig afgesloten voor het overige verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

FOTONIEUWS