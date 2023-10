Lampen uit en zaklamp aan tijdens Museumnacht in Drachten

zo 01 oktober 2023 12.20 uur

DRACHTEN - Een rondleiding waarbij expres de lampen uit zijn gedaan. Speciaal voor de Museumnacht konden bezoekers het Van Doesburg-Rinsemahuis bekijken in het donker. Gewapend met een zaklamp kon het publiek meer te weten komen over deze bijzondere woning.

Excursie vanaf het museum

De excursie begon bij Museum Dr8888. Onder leiding van de gepassioneerde verteller Klaas Arie Beks liep het gezelschap naar de museumwoning aan de Torenstraat. Na een korte introductie voor de woning over de ontstaansgeschiedenis ging het gezelschap naar binnen.

Kleuren en vlakken

Binnen vertelde Beks alles over het kleur- en vlakkengebruik in deze woning uit begin jaren twintig van de vorige eeuw. Ook vertelde hoe men er achter was gekomen wat de originele kleuren waren en hoe verf vroeger werkte. Geboeid luisterde het gezelschap naar de uitleg. Na een rondleiding van een half uur vertrok het publiek weer naar het museum.

Activiteiten in het museum

Ook in het museum zelf was van alles te beleven. Uiteraard waren de tentoonstellingen te bezichtigen, maar er was ook een silent disco op de plek waar normaal rustig een kopje koffie gedronken wordt. Daarnaast waren er in het auditorium verschillende voorstellingen. Waaronder een voordracht van de Drachtster kunstenaar Erik de Boer.

