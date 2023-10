Deelnemers Fytrisloop geprikt door hoornaar

zo 01 oktober 2023 10.00 uur

DE WESTEREEN - Meerdere deelnemers aan de Fytrisloop in De Westereen werden zaterdag geprikt door de wesp. Eén deelneemster zou daarbij in shock zijn geraakt. Zij werd per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.

Zo'n 150 mensen deden zaterdag mee aan de 45e Fytrisloop.

Op een pad langs een groot wespennest ging het op een zeker moment mis. De hoornaars konden de drukte niet waarderen en gingen in de aanval. Meerdere passerende deelnemers werden gestoken.

De EHBO en een ambulance zijn ingeschakeld om zich te ontfermen over de lopers. Het is onbekend hoeveel deelnemers er uiteindelijk gestoken zijn. De meeste mensen konden doorlopen omdat ze niet allergisch reageerden op de steek.

Twee hardlopers zijn geholpen door het ter plaaste gekomen ambulancepersoneel.