Woningbouw op locatie voormalige Dr. J. Botkeskoalle

vr 29 september 2023 17.17 uur

DAMWâLD - De voormalige Dr. J. Botkeskoalle in Damwâld wordt in 2024 gesloopt. De gemeente Dantumadiel wil de locatie geschikt maken voor veertien sociale huurwoningen. Donderdagavond werden de omwonenden van de oude school aan de Ds. Germswei bijgepraat over de plannen.

Het plan bestaat uit drie blokken van 4-onder-1-kap-woningen en één blok van 2-onder-1-kap-woningen. Wethouder Gerben Wiersma: "De ynformaasjejûn is goed besocht. De omwenners reagearren posityf op de plannen."

Dantumadiel bereidt een nieuw bestemmingsplan voor om nieuwbouw mogelijk te maken. De gemeente is nog in gesprek met woningcorporatie Thús Wonen die de woningen waarschijnlijk gaat bouwen en verhuren.

Op dit moment zitten er anti-krakers in het oude schoolgebouw. De tijdelijke bewoners kunnen daar voorlopig nog tot 1 mei 2024 blijven wonen. "Wy wolle harren helpe by it finen fan in nij wenplak.", zegt wethouder Gerben Wiersma.