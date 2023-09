18 combi-bonnen uitgeschreven bij verkeerscontrole in Drachten

vr 29 september 2023 15.10 uur

DRACHTEN - Bij een grote verkeerscontrole dinsdag in Drachten zijn 18 combi-bonnen en acht officiële waarschuwingen uitgeschreven. De politie controleerde samen met de douane en de belastingdienst in totaal 40 voertuigen. Met 18 daarvan was iets niet in orde.

Bij de controle werden tientallen bestuurders heel gericht van de snelweg A7 of Wâldwei gehaald. De bestuurders werden vervolgens naar het terrein van Rijkswaterstaat gebracht. Daar werden diverse controles uitgevoerd

De volgende bijzonderheden werden geconstateerd: