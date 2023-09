Emoties liepen hoog op bij bijeenkomst over komst statushouders

vr 29 september 2023 09.18 uur

OOSTERWOLDE - Zo'n honderd bezorgde mensen uit de omgeving van Oosterwolde kwamen donderdagavond naar het gemeentehuis voor een inloopbijeenkomst over de komst van 190 statushouders in het dorp. De mensen waren aangespoord door een oproep op Facebook.

De statushouders, wachtend op een huurwoning in Friesland, Groningen of Drenthe, zullen vanaf 1 januari tijdelijk verblijven in een leegstaand deel van zorgcentrum Rikkingahof.

De actievoerders uitten hun twijfels over de tijdelijkheid van deze beslissing en bekritiseerden de vermeende voorkeursbehandeling van deze nieuwkomers ten opzichte van lokale inwoners.

Eén inwoner merkte op dat hij niet wenst dat "zwartjoekels" voorrang krijgen bij het verkrijgen van een woning. "Onze Nederlandsers worden als tweederangs burger behandeld", klaagde een andere tegenstander. Een breed gedeeld sentiment was dat er een gebrek is aan woningen voor de lokale jeugd.

Burgemeester Jack Werkman was aanwezig om de reacties aan te horen. Werkman uitte zijn teleurstelling over enkele uitspraken van de demonstranten, maar benadrukte het belang van dialoog en respect. "Statushouders verdienen een veilige plek om een nieuw leven op te bouwen in onze regio."

De burgemeester probeerde de zorgen van de Ooststellingwervers te begrijpen en benadrukte de inspanningen van de gemeente om de veiligheid te waarborgen en aan de woonbehoeften van alle inwoners te voldoen. "We doen veel, maar er lijkt een gebrek aan draagvlak te zijn bij een deel van onze bevolking", betreurde hij.

FOTONIEUWS