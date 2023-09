Motie over staalslakkenvervuiling unaniem aangenomen

wo 27 september 2023 17.53 uur

LEEUWARDEN - Tijdens het debat van Provinciale Staten over de gevolgen van het gebruik van staalslakken van Fryslân waren alle partijen het eens. GrienLinks, FNP, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, D66, VVD, CDA uitten hun bezorgdheid over de gezondheidsgevolgen en vroegen de gedeputeerde om in beeld te brengen waar de staalslakken in de provincie liggen.

De staalslakken, een restproduct van de staalindustrie worden gebruikt als goedkope bouwstof en veel als verharding onder wegen toegepast. De initiatiefnemers willen dat er ook gekeken wordt wat de provincie kan doen om te voorkomen dat er meer staalslakken worden gebruikt.

Woordvoerder Elsa van der Hoek (GrienLinks): "Staalslakken worden gebruikt als goedkope, maar riskantere vervanger van zand en grind. Als deze restproducten van staalproductie gebruikt worden bij wegen worden ze afgedekt om te voorkomen dat ze in contact komen met het grondwater. Dan komen er namelijk schadelijke stoffen vrij. Bij de aanleg van de Centrale As bij Dokkum ging precies dat mis, met gezondheidsschade tot gevolg."

Het was al meerdere keren aanleiding voor politieke partijen om vragen te stellen aan het provinciebestuur, maar nu leidde de kwestie ook tot een debat in de Staten.

Tijdens het debat benadrukte Van der Hoek ook het recente rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarin schreef de inspectie dat staalslakken in grote hoeveelheden en in dikkere lagen worden toegepast dan origineel de bedoeling was van de wetgever, waar vooral ook grotere risico’s mee zijn gemoeid voor de volksgezondheid. Het ontbreekt volgens de ILT aan goede normen om de risico’s te voorkomen.

Volgens Van der Hoek zijn de gevolgen groot. "Planten en dieren rond de snelweg kunnen doodgaan en omwonenden hebben last van bloedneuzen, geïrriteerde ogen en zelfs brandwonden. En dan blijven die staalslakken ook nog tussen de 50 en 80 jaar lang uitlekken. Het gaat wel om een gezonde leefomgeving. We willen voorkomen dat er hetzelfde gebeurt als met asbest is gebeurd."

De motie roept op tot een proactieve houding van het provinciebestuur. Ook moet er een inventarisatie komen waar er allemaal staalslakken zijn toegepast in Friesland. De motie werd unaniem aangenomen.