Inzet hulpdiensten in SuwÃ¢ld voor onwelwording op boot

Inzet hulpdiensten in Suwâld voor onwelwording op boot

wo 27 september 2023 13.56 uur

SUWâLD - De hulpdiensten moesten woensdag rond het middaguur in actie komen voor een onwelwording op een plezierjacht in het Prinses Margrietkanaal tussen Suwâld en Leeuwarden. Een man was onwel geworden op het kanaal.

Het ambulancepersoneel spoedde zich naar de Suderein terwijl de Burgumer brandweer met een boot vanuit Burgum ter plaatse was gekomen. Het personeel van de ambulance werd opgepikt op de Suderein en ze zijn daarna met spoed doorgevaren naar het plezierjacht.

Het slachtoffer is op een brancard per brandweerboot overgebracht naar de wal. Per ambulance is hij vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

