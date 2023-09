Gietvloeren zowel een stijlvolle als duurzame keuze

di 26 september 2023 12.38 uur

DOKKUM - Ben jij op zoek naar een nieuwe vloer voor je woning, dan is de keuze tegenwoordig best groot. Waar we vroeger vaak allemaal kozen voor de welbekende laminaatvloer, is dit vandaag de dag natuurlijk allang niet meer geval. Uiteraard neemt dat niet weg dat ook laminaat nog enorm in trek is, maar is de gietvloer als je het ons vraagt een absolute aanrader. Deze vloeren zijn namelijk naast de stijlvolle toevoeging aan je interieur, niet alleen vanuit praktisch oogpunt een goede keuze, maar ook als we kijken naar hoe duurzaam deze zijn.

Gietvloeren zijn onderhoudsvriendelijk

Ben je niet zo gek op veel poetsen, dan is een gietvloer een goede keuze. In tegenstelling tot veel andere vloeren, is deze vloer vlak en hebben ze geen naden en kieren waar vuil in kan gaan zitten. Met wat stofzuigen en dweilen is je vloer dus eenvoudig te onderhouden en vergt deze weinig tot geen extra onderhoud. Uiteraard is de mate waarin je met de stofzuiger door het huis moet ook mede afhankelijk van de gezinssamenstelling en zal een huis met twee kinderen en een hond wat vaker moeten worden schoongemaakt, dan wanneer je in je eens in een appartement woont.

Gietvloeren zijn stijlvol

De vloer is veel meer dan alleen de praktische ondergrond waar we op lopen. Het type vloer kan namelijk een huis maken of breken en is dus wel degelijk van belang. Ons advies is daarom dan ook om te kiezen voor een neutrale kleur gietvloer, zodat deze in vrijwel ieder interieur past. Alleen de naadloze afwerking van deze vloeren zorgt al voor een stukje extra sfeer en geeft de ruimte een chique uitstraling. Uiteraard is het aan jezelf om te bepalen of je gaat voor een neutrale of een wat meer opvallende kleur, maar is het wel aan te raden goed te kijken naar de ruimte. Op het moment dat je in een kleine ruimte gaat werken met donkere kleuren, dan wordt de ruimte optisch alleen maar kleiner. Is dat geval is het verstandiger te kiezen voor een lichte kleur.

Duurzaam

Gietvloeren mogen dan in aanschaf misschien wel wat duurder zijn, maar daartegenover is de levensduur wel een stuk langer, waardoor ze dus ook duurzamer zijn dan veel andere vloeren. Het grote voordeel aan deze vloeren, is dat je ze kunt laten polijsten, waardoor ze er weer nieuw uitzien. Nu is het niet de bedoeling dat je verder naast het stofzuigen en dweilen niets meer doet aan het onderhoud, maar is het wel prettig te weten dat je bij diepe krassen niet direct een hele nieuwe vloer hoeft te laten leggen. Het is zelfs mogelijk om bijvoorbeeld alleen de plek waar de kras zit opnieuw te laten polijsten, waardoor je vaak voor een klein bedrag klaar bent.

Ga jij ook voor een gietvloer?

Nu je weet dat gietvloeren niet alleen stijlvol, maar ook duurzaam zijn, is de kans vrij groot dat je serieus overweegt ook een gietvloer te laten leggen. Uiteraard is het misschien even wennen, maar we kunnen je verzekeren dat je er zeker geen spijt van zult krijgen. Wel is het aan te raden de verschillende mogelijkheden met je eigen ogen te bekijken in een showroom of bij iemand thuis, zodat je er een goed en duidelijk beeld bij hebt.