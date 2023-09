Rechter verklaart Big Bazar failliet

di 26 september 2023 11.22 uur

DRACHTEN - De rechtbank in Amsterdam heeft Big Bazar failliet verklaard. Al lange tijd kampte de koopjesketen met financiële problemen. Maandag deed Big Bazar nog een laatste reddingspoging in de rechtbank in Leeuwarden, maar die mislukte.

Maandag weigerde de rechtbank om voor de derde keer een schuldenexpert aan te stellen om het bedrijf uit de financiële problemen te helpen. Daarna volgden de aanvragen voor het faillissement. In totaal liepen tegen Big Bazar ruim dertig faillissementsaanvragen.

De koopjesketen van Jerke Kooistra kwam door de forse prijsstijgingen in de winkelstraat in de problemen. Veel rekeningen (huur) werden niet meer betaald.

In Friesland heeft Big Bazar vijf winkels: Leeuwarden, Drachten, Bolsward, Sneek en Oosterwolde.

Miljoenenschuld

In de afgelopen jaren heeft het bedrijf een miljoenenschuld opgebouwd. In de corona-jaren was het verlies al tussen de 13 en 17 miljoen euro en momenteel zou er zo'n 30 miljoen euro uitstaan bij schuldeisers. Bij de Belastingdienst zou de schuld verder opgelopen zijn tot bijna 10 miljoen euro.