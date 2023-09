Fietsendief (36) gepakt in Dokkum na achtervolging

ma 25 september 2023 22.26 uur

DOKKUM - In de stad Dokkum werd maandagavond jacht gemaakt op een 36-jarige fietsendief zonder vaste woon- en verblijfplaats. De man sloeg te voet op de vlucht toen de eigenaar achter hem aan ging.

De dief had de fiets gestolen op de Westersingel in Dokkum. De eigenaar zette daarop gelijk de achtervolging in. De fietsendief besloot de fiets achter te laten en te voet verder te vluchten.

Een andere getuige die het tafereel had gadegeslagen, hield de verdachte in het zicht en belde 112. Niet veel later kon de verdachte daardoor op de Stasjonswei worden aangehouden.

De man verzette zich nog even tegen zijn aanhouding en werd door de politie geboeid afgevoerd naar het cellencomplex in Leeuwarden.

Naast de gestolen fiets heeft de verdachte ook de fiets achtergelaten waarop hij zelf naar de Westersingel was gefietst. Deze fiets, een grijze Cortina, is gezien het doorgeslepen slot waarschijnlijk ook van diefstal afkomstig. In afwachting van een aangifte staat deze fiets aan het politiebureau gestald.