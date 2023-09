Een avond 'onvergetelijk koken' voor mensen met Alzheimer

ma 25 september 2023 14.24 uur

DOKKUM - Stichting Ik ben Wil gaat een avond ‘onvergetelijk koken’ in Dokkum organiseren voor mensen met Alzheimer en hun naasten. Het betreft een pilot voor mogelijk een terugkerend project.

Wil Vogt is naamdraagster van de stichting, zij stond in Dokkum bekend met haar project ‘Koken met Wil’, lang voordat zij Alzheimer kreeg. De stichting zet zich sinds haar ziekte en na haar overlijden in 2020 met lokale acties in om aandacht te vragen voor Alzheimer.

"Uiteraard is het idee geïnspireerd op het televisieprogramma

‘restaurant misverstand’, maar meer nog is het een prachtig project dat precies bij onze stichting past", vertelt Titus Vogt, initiatiefnemer en zoon van Wil. "Concreet, lokaal, en met medewerking van heel veel mensen die onze stichting een warm hart toedragen. Dat is precies zoals we al drie jaar bezig zijn Alzheimer bespreekbaar te maken. Dat wordt enorm gewaardeerd."

De eerste editie van ‘onvergetelijk koken’ vindt op maandag 13 november plaats in Grand Café de Waegh in Dokkum, waar uitbaters Nick en Anke Mellink zowel de keuken en de koks als het restaurant beschikbaar stellen. Ergotherapeut Miriam van der Zee en beweegagoog Floris Koudenburg van ZuidOostZorg begeleiden de deelnemers.

Speciale gasten zijn hun mantelzorgers en naaste familie. De avond wordt financieel en facilitair mogelijk gemaakt door ABN AMRO MeesPierson Leeuwarden.

Eerder al realiseerde de stichting een belevingstuin, het project

‘dansen met Alzheimer’, een boottocht, educatie op scholen, een boek,

tweemaal een symposium, Expeditie Kilimanjaro, een braintrainer, een

zen-stoel en een tovertafel.

Naast het ‘onvergetelijk koken’ staat een fietstocht met vergeetmenietjes, een nieuwe expeditie en een expositie over Alzheimer in Museum Dokkum op de planning.