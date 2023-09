Probo uit Dokkum sluit investeringsdeal met NPM Capital

ma 25 september 2023 14.18 uur

DOKKUM - Probo heeft overeenstemming bereikt met de Nederlandse investeringsmaatschappij NPM Capital om toe te treden tot de aandeelhoudersbasis. Probo, in 2001 opgericht en gevestigd in Dokkum, is uitgegroeid tot een van de grootste en meest innovatieve print- en fulfilmentpartners voor resellers met meer dan 25.000 m² productieruimte en meer dan 600 (400fte) medewerkers.

Probo wil samen met NPM Capital de strategische groeiplannen verder kracht bij zetten.

Probo biedt een uniek online platform waarmee print professionals op maat geprinte producten zoals banners, vlaggen, stickers, posters, wanddecoraties en textiel kunnen bestellen. In 2017 is De Hoge Dennen Capital aan boord gestapt als aandeelhouder waarna de onderneming een sterke groei heeft doorgemaakt. Dit dankzij een continue focus op operationele efficiëntie, innovatie en een klantgeoriënteerde aanpak.

Met de toevoeging van NPM Capital aan de aandeelhoudersbasis is het management team van Probo voornemens het succes en de groei versneld uit te breiden.

De volgende stap

"Met NPM zijn we in staat om de volgende stap te zetten in onze strategische groeiplannen. Dit is een geweldige ontwikkeling voor Probo, en zeker voor onze resellers en medewerkers," aldus Leon van der Meer, algemeen directeur Probo.

"Als Probo zijn we al jaren toonaangevend in onze sector en hebben we de afgelopen tijd een leidende positie opgebouwd in onze thuismarkt. Om deze positie te behouden, blijven wij continu investeren in onze services, logistiek, duurzaamheid en uiteraard nieuwe printproducten, technologieën en afwerkingen."

Innovatievermogen

Martijn Koster, Investment Director NPM Capital: "Het digitale platform van Probo sluit uitstekend aan bij ons strategisch investeringsthema \'Everything is Digital’. Het innovatievermogen, de focus op duurzaamheid en het geautomatiseerde B2B resellermodel van Probo zien wij als sterke troeven voor verdere groei van de onderneming. We zijn daarnaast onder de indruk van de kennis, kunde en betrokkenheid van de medewerkers en kijken ernaar uit om samen met hen het bedrijf verder te laten groeien."