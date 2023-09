Nijewier is het laatste dorp met Fries plaatsnaambord

vr 22 september 2023 10.42 uur

NIJEWIER - Nijewier kreeg vrijdag officieel een Friestalig plaatsnaambord. De gemeente Noardeast-Fryslân organiseerde daarom een kleine feestelijke bijeenkomst tijdens de plaatsing van het bord.

Het dorp is het laatste dorp in de gemeente die nu voorzien is van het Friestalige plaatsnaambord. Alle andere dorpen zijn in de afgelopen maanden al voorzien van Friestalige plaatsnaamborden.

Officiële Friese plaatsnamen

Op 8 juli 2021 stemde de gemeenteraad in met de introductie van Friese plaatsnamen in de gemeente Noardeast-Fryslân. De gemeente kan maar één officiële naam laten registreren voor een dorp. Met de komst van de Friese namen komt nu de Nederlandstalige plaatsnaam voor de dorpen te vervallen.

Vanaf 1 januari 2023 gold de nieuwe naam al in officiële documenten.

