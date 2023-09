Raad heeft meer tijd nodig en besluit niet over biovergister

do 21 september 2023 20.29 uur

BURGUM - De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft donderdagavond geen besluit genomen over de biovergister bij Sonac bij Sumar. Er leven nog veel vragen waar nog geen antwoord is opgekomen.

Gert van der Meijden (CDA) wil eerst meer informatie en stelde voor om het punt van de agenda te halen. De rest van de raadsleden konden zich daar in vinden.

Wethouder Berber van Zandbergen (Groenlinks) gaf als reactie aan dat ze er ook achter is gekomen dat het enorm leeft in de samenleving en dat er veel vragen zijn. Ze heeft gelijk contact opgenomen met de FUMO en Sonac of het problemen zou geven als het wat langer gaat duren en dat is volgens haar geen probleem. Ze liet daarbij wel weten dat het niet de bedoeling is om het agendapunt volgend jaar pas te gaan behandelen.

Voor de raadsleden is het duidelijk dat er vanuit de samenleving een grote weerstand is tegen de komst van de vergister in Sumar.

Douwe Hooijenga (ChristenUnie) vroeg aandacht voor het gehele proces aangaande de participatie met de bevolking. Hij ziet een groot verschil met het proces destijds met het plan van Engie die in 2017 een biovergister wilde beginnen. Ook wil Hooijenga weten hoe noodzakelijk het is dat de vergister hier komt.

Er werd besloten dat het punt deze donderdag niet behandeld werd en tijdens een latere vergadering dit jaar aan bod komt op het gemeentehuis in Burgum.