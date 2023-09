Korting op brandstof blijft: benzine en diesel niet duurder

do 21 september 2023 15.57 uur

LEEUWARDEN - De Tweede Kamer gaat de geplande verhoging van de brandstofaccijns met een jaar uitstellen. Met deze maatregel gaat de prijs voor benzine en diesel volgend jaar niet omhoog.

De Tweede Kamer heeft twee dagen gedebatteerd en kwam zelf met het plan. Per 1 januari zouden mensen aan de pomp respectievelijk 21 en 13 cent per liter meer gaan betalen. De prijzen waren bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne verlaagd omdat de brandstofprijzen toen erg hoog waren.

De plan kreeg steun van de VVD, SP, ChristenUnie, DENK, PVV, JA21, BBB, SGP en Pieter Omtzigt en Liane den Haan.

Vooral mensen met een midden inkomen (of hoger) profiteren van de maatregel omdat ze (veel) autorijden en een auto kunnen betalen. Arme(re) mensen zijn meer afhankelijk van het openbaar vervoer (als dat er nog is in hun omgeving).

