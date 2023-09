Zes partijen maken zich zorgen om uitbreiding vleesverwerker Sonac

do 21 september 2023 15.21 uur

SUMAR - De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel besluit donderdagavond over de uitbreiding van de verwerker van dierlijk afval Sonac in Sumar, in de volksmond bekend als 'stinkfabriek’. Het bedrijf zou graag een biovergister op het terrein willen bouwen.

Zes partijen uit Provinciale Staten (GrienLinks, PvdD, SP, PvdA, D66 en FNP) maken zich zorgen om de gevolgen van deze uitbreiding.

Jochem Knol (GrienLinks) namens de zes partijen: "Mensen maken zich veel zorgen over de komst van biovergisters. Dan moet je daar heel zorgvuldig mee omgaan, want er komt veel bij kijken. Ook de inpassing in het landschap is belangrijk, want zo’n toren is 25 meter hoog. De gemeente Tytsjerksteradiel is van plan mee te werken en de provincie Fryslân moet dan nog een omgevingsvergunning afgeven."

"De ervaring leert dat biovergisters vaak overlast veroorzaken, waarbij met name stankoverlast optreedt. Daarnaast hebben we vragen over de milieuvergunning die de provincie nog moet verstrekken. En we vragen ons af het verwerken van meer dierenresten past bij de veranderingen in de landbouw."

De gemeente ontving deze week maar liefst 25 brieven van omwonenden die zich zorgen maakte over de mega vergister. De meesten maken zich zorgen over nog meer stank- en geluidsoverlast en bovendien is er mogelijk een risico voor de volksgezondheid.

De raad zal donderdagavond duidelijkheid geven aan de inwoners van Burgum en Sumar.