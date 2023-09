Bewoner vergeet pannetje op vuur: woning vol rook

do 21 september 2023 15.18 uur

SURHUISTERVEEN - De brandweer van Surhuisterveen rukte donderdag om 14.40 uur uit voor een brand in een woning aan de Zonneweide in Surhuisterveen. Al snel werd duidelijk dat er een vergeten pannetje op het vuur stond.

De woning stond vol rook en de brandweer is meteen in actie gekomen. De woning is geventileerd en voor de bewoner is korte tijd een ambulance ter plaatse gekomen. Uiteindelijk raakte er niemand gewond.