MFC It Spektrum op randje faillissement: bank zegt lening op

It Spektrum op randje faillissement: bank zegt lening op

do 21 september 2023 10.32 uur

BURDAARD - De BNG Bank heeft een geldlening met stichting Multifunctioneel Centrum Burdaard (MCB) per 1 december 2023 opgezegd. De stichting is eigenaar van MFC It Spektrum in Burdaard.

De geldproblemen waren in juli van dit jaar al bekend nadat de bank de stichting onder 'Bijzonder Beheer' stelde. De bank houdt dan scherper toezicht. Nu heeft de bank aangegeven dat het MFC op zoek moet naar een nieuwe financier.

Randje faillissement

Met de opzegging brengt de BNG Bank MFC It Spektrum aan de rand van een faillissement. Het centrum draait al lange tijd verlies waardoor de kosten oplopen. Het faillissement kan alleen ontlopen worden als er een nieuwe bank of kredietverstrekker gevonden kan worden.

"Maar onze inschatting is dat dit niet gaat lukken." zo schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. "Dat de BNG Bank op dit moment de bank van het MCB is, heeft een reden. Bij de redding van het MCB in 2017/2018 was geen enkele bank bereid om bij te dragen aan de herstructurering van de financiën van het MCB. Alleen de BNG Bank was bij hoge uitzondering en onder strikte voorwaarden bereid dit te doen." Inmiddels geeft de BNG Bank aan dat geldleningen aan instellingen als het MCB niet langer bij \'de koers van de bank passen’.

Gemeente zoekt oplossing

De gemeente Noardeast-Fryslân draait bij een faillissement op voor de restschuld. De gemeente staat immers borg voor de geldlening (1.075.250 euro). De gemeente gaat nu kijken of het mogelijk is om de lening over te nemen. Het college van B&W heeft twijfels om zo'n 'blanco cheque' uit te schrijven.

In de komende weken moet duidelijk worden of het gemeentebestuur een oplossing of tijdelijke oplossing weet te vinden. Daarom is ook de gemeenteraad ingelicht over de kwestie.

Democratisch proces

In de brief staat: "Omdat het college van mening is dat een goed democratisch proces gebaat is bij openheid, wenst het college u bij dezen over deze plotselinge en lastige kwestie te informeren. Het college vraagt u om de tijd en de ruimte om tot een goede en werkbare oplossing te komen en zal u in het geval van nieuwe ontwikkelingen zo spoedig mogelijk opnieuw informeren."

Klik hier voor de gehele collegebrief aan de raad.