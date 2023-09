Smallingerland in strijd tegen fietsongelukken

do 21 september 2023 10.09 uur

DRACHTEN - Met de meeste spoed wil Smallingerland het aantal fietsongelukken in de gemeente terugdringen. De gemeente staat boven aan de lijst in Friesland met meeste ongevallen met tweewielers.

Vooral in Drachten is voor auto's de rode loper uitgelegd en dat moet anders. Het mobiliteitsplan, dat al in de steigers staat, moet bovenal aandacht aan de fietsers geven.

De gemeenteraad van Smallingerland wil het aantal ongevallen met fietsers zo snel mogelijk terugdringen. Die conclusie werd getrokken na vragen van Dennis Bekius (Smallingerlands Belang) tijdens de vergadering van Het Debat dinsdagavond. Hij herinnerde zijn collega-raadsleden er aan dat Smallingerland zich in het verleden had uitgesproken de fietsgemeente van Friesland te willen worden. Dat is niet gelukt, luidde de conclusie.

"Een pijnlijke uitslag voor Smallingerland. Onthutsend en zorgwekkend", constateerde wethouder Maria le Roy, "Dat zou beter moeten". Ze wil zo snel mogelijk aan de verbetering van de infrastructuur voor fietsers beginnen. "We moeten die trend doorbreken. Drachten als kern is heel erg op autogebruik ingericht. Als je dat wilt ombuigen, dan heb je daar nog een hele klus aan."

Le Roy zei blij te zijn dat veel mensen op de fiets naar hun werk of school in Drachten komen. "Dat worden er steeds meer." Voor de grootste knelpunten ligt 200.000 euro klaar. Dat wordt meer als het mobiliteitsplan klaar is. Een concept wordt eind dit jaar verwacht of zoveel eerder als kan, aldus de wethouder.

Voorrang fietsers rotonde

Volgens ELP-raadslid Chiel Bolt "is het voor fietsers nergens zo onveilig als in Smallingerland". Als vrachtwagenchauffeur heeft hij te maken met fietsers, die op de rotondes in de gemeente voorrang hebben. Sinds de invoering van die regel een aantal jaren geleden gebeuren er veel ongelukken", aldus Bolt. Hij pleit voor het terugdraaien ervan.