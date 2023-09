Aftrap van een nieuw werk- en leerproject: de restauratie van skûtsje ‘Nooitgedacht’

wo 20 september 2023 20.03 uur

DROGEHAM - Woensdag was de aftrap van een nieuw werk- en leerproject binnen het Beurtschip: de restauratie van skûtsje 'Nooitgedacht’. Wethouders Lea van der Tuin van Achtkarspelen en Caroline de Pee van Tytsjerksteradiel begonnen vast met het wegkrabben van het roest van het skûtsje.

"Het Beurtschip heeft er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel deelnemers een waardevolle eerste stap hebben gezet naar betaald werk. Het project zorgt niet alleen voor het leren van een vak, maar zorgt ook voor het vergroten van het zelfvertrouwen van de deelnemers", aldus wethouder van der Tuin van gemeente Achtkarspelen.

"De restauratie van dit skûtsje geeft opnieuw twintig deelnemers een mooie kans om zich de komende twee jaar te ontwikkelen".

Gezamenlijk participatieproject

De Beurtschip-lasopleiding is een gezamenlijk participatieproject van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en is eind 2015 gestart. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt of uit de bijstand krijgen de mogelijkheid hier een lasopleiding te volgen. "Het project geeft deelnemers de kans om zich te ontwikkelen Niet alleen door het leren van een vak, maar ook door het ontdekken van talenten vergroten zij hun zelfvertrouwen’" aldus wethouder de Pee van gemeente Tytsjerksteradiel.

Parijs

Het skûtsje 'Nooitgedacht’ was jarenlang een Bed&Breakfast in de Franse hoofdstad Parijs. In 2021 werd het teruggevaren naar Fryslân. Het skûtsje wordt nu volledig gerestaureerd in een loods in Drogeham. Daarmee wordt het teruggebracht naar de originele staat uit 1901.

FOTONIEUWS