Vrachtwagen met kraan rijdt tegen dak van tankstation

wo 20 september 2023 17.55 uur

SURHUISTERVEEN - Een vrachtwagen met daarop een kraan is tegen het dak van een tankstation gereden aan de Meander in Surhuisterveen. De chauffeur schatte de hoogte verkeerd in en reed tegen de luifel. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

Door de botsing raakte een deel van het dak flink beschadigd. Of het voertuig ook schade heeft opgelopen is niet bekend. Het tankstation is ondanks de schade gewoon geopend.

FOTONIEUWS