Vrouw (21) zoekt haar redders van ongeval bij Drachten

wo 20 september 2023 16.20 uur

DRACHTEN - De 21-jarige Lydia Nijmeijer uit Buitenpost is op zoek naar haar redders. Ze wil de twee mannen heel graag bedanken en van hen horen hoe zij alles hebben beleefd, omdat ze zich niet alles meer goed kan herinneren.

Nijmeijer verloor dinsdagavond op het klaverblad bij Drachten de macht over het stuur. Het regende en door aquaplaning kwam ze met haar auto in de slip, waarna ze tegen een boom botste.

"Kort daarna schoten twee mannen te hulp. De één belde 112 en de ander stelde mij gerust," zo weet ze nog te vertellen. Ze hoopt dat de mannen dit lezen. "Ik zou ze heel graag willen bedanken en van hen horen hoe zij dit beleefd hebben, omdat ik me niet alles precies meer kan herinneren. Toen ik eenmaal uit mijn auto geholpen was, kreeg ik een knuffel van een vrouw die gestopt was. Dat was hartverwarmend en op dat moment een grote bemoediging voor mij."

Met Nijmeijer gaat het, relatief gezien, goed. "Ik heb een gekneusde rib en mijn arm ligt open door alle glassplinters. Ook ben ik behoorlijk stijf door de klap," laat ze aan WâldNet weten. "Maar dat gaat allemaal wel weer over; het had veel erger kunnen zijn."

De redders hebben inmiddels na het lezen van dit bericht contact opgenomen met Lydia.