Werkervaringsproject van start in De Kruidhof

wo 20 september 2023 14.33 uur

BUITENPOST - Met groot enthousiasme is het werkervaringsproject \'in de bouw’ van start gegaan. Het project in De Kruidhof in Buitenpost biedt werkzoekenden en statushouders een unieke kans om ervaring op te doen in de bouwwereld. Het resultaat wordt een nieuwe loods.

"Dankzij deze waardevolle opleiding vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt", aldus wethouder Lea van der Tuin van Achtkarspelen.

Samen met wethouder Caroline de Pee van Tytsjerksteradiel kreeg het project vanuit beide gemeenten een vliegende start. De Pee benadrukte het belang van dergelijke initiatieven. "Het gaat niet alleen om werkervaring, dit project draagt ook bij aan het integreren in de samenleving."

Nieuwe loods

Het project staat onder leiding van leermeester Sjoerd Wagenaar. De nieuwe loods voor De Kruidhof wordt gebruikt voor diverse activiteiten en biedt mogelijkheden voor verdere groei van de grootste botanische tuin van Fryslân.

De Kruidhof beschikt over de grootste collectie geneeskrachtige kruiden van West- Europa, 17 thematuinen, een educatieve speeltuin en de grootste collectie bramen ter wereld. Samen met de Rijksuniversiteit zijn er jaarlijks meerdere onderzoeken naar de geneeskrachtige werking van planten.